L'animatrice reprend la place de Nagui à partir de ce lundi.

Elle a plus trente ans de bouteille en télé et, pourtant, Laurence Boccolini s’apprête à relever un des plus gros défis de sa carrière. À partir du 9 août prochain, l’animatrice de 58 ans remplacera Nagui à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Un nouveau chapitre qu’elle entame avec un véritable enthousiasme mais également avec un peu de pression. “Je n’y vais pas en me disant : “Ce n’est rien, je vais réussir en deux coups de cuiller à pot." C’est un gros challenge, on me donne une vraie responsabilité. Ce n’est pas la chaîne qui me met la pression. Je me la mets toute seule”, explique-t-elle avant d’annoncer les grands changements qui accompagneront son arrivée à l’antenne. “Il n’y a pas de révolution parce qu’on ne voulait pas que les gens ne se retrouvent plus dans le jeu. La mécanique reste donc la même. Ce qui change, c’est moi. Le décor et le générique ont, eux aussi, été un peu modifiés.”

Tout le monde veut prendre sa place est un jeu qui fonctionne très bien depuis 15 ans. Comment expliquez-vous ce succès ?

“C’est un jeu qui est intéressant. On y apprend plein de choses. La culture générale, c’est toujours très sympa. C’est feuilletonnant. On se demande toujours si le champion va partir ou pas. Ça crée du suspens. Bref, c’est un jeu comme on les aime. À la fois cocooning et qui met de bonne humeur.”

Avez-vous discuté avec Nagui après avoir été choisie pour le remplacer ?

“Bien sûr. Avec Nagui, on se connaît depuis qu’on a 20 ans et on s’aime énormément. C’est quelqu’un que je respecte beaucoup. Il a eu la gentillesse de me dire : ‘Voici les clés, amuse-toi !’ C’est le genre de rapport qu’on a. On n’est pas dans la confrontation.”