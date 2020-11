Dans une interview réalisée en septembre dernier, Laurence Boccolini nous expliquait les raisons qui l’avaient poussée à quitter TF1 pour rejoindre France Télévisions. "Cela n’a pas été une décision difficile à prendre. Ce fut même très rapide. Enfin, il y a un grand groupe qui s’intéressait à moi… Sur TF1, je ne me sentais clairement mise de côté. On ne proposait plus grand-chose. Je ne comprenais pas pourquoi. […] À la fin, j’en ai eu marre donc, je suis partie", nous expliquait-elle.

Outre Le Grand Concours des Animateurs, qu’elle avait repris après le départ de Carole Rousseau, l’animatrice avait toutefois été approchée pour incarner l’un des programmes phares de la chaîne, à savoir Danse avec les stars. C’était en 2018, pour la huitième saison du programme. À la suite de son refus, TF1 avait dû improviser en demandant à plusieurs présentateurs de la chaîne de présenter tour à tour l’émission. "J‘ai absolument refusé de présenter Danse avec les stars. C’est tout à fait vrai. À cause de moi, mes petits camarades s’y sont tous collés. Il a bien fallu présenter Danse avec les stars, a déclaré, dans On refait la télé sur RTL, celle qui s’est tout de même prêtée au jeu le temps d’un prime. "Quand ça a été mon tour, je me suis dit : ‘T’as bien fait de ne pas le faire. Ça, t’aime pas du tout, hein ! ’ Je n’ai pas du tout aimé. Non, vraiment pas."

Parmi les raisons qui l’ont poussée à refuser la proposition de TF1, il y avait notamment celle de l’énorme pression infligée au présentateur de l’émission. "On ne parle pas. On vous dit ce qu’il y a à dire dans l’oreillette. On vous dit tout le temps de vous dépêcher. Moi, je ne peux pas présenter ça. […] Ce n’était pas insultant. C’est un beau projet. Mais moi, je disais que je n’y arriverais pas", dit-elle avant de continuer : "L’idée de le faire me stresser. Quand je suis déjà stressée à l’idée de faire quelque chose, je me dis qu’il y a quelqu’un qui va le faire beaucoup mieux que moi."

Depuis la rentrée dernière, c’est donc dans la nouvelle formule de Mot de passe sur France 2 que les téléspectateurs peuvent retrouver Laurence Boccolini. "J’ai toujours aimé les jeux avec des mots et des lettres. J’aimais aussi l’idée de me retrouver le matin avec moins de pression et de repartir pour une année avec une chaîne qui a envie d’installer ce jeu. C’est assez rassurant", nous disait l’animatrice à qui la chaîne a, depuis, confié d’autres émissions telles que Les comiques préférés des Français : 50 ans d’humour et Un mot peut en cacher un autre.