La gagnante de Mask Singer a contracté une infection sur Je suis une célébrité…

Pendant des semaines, elle a tenu les téléspectateurs de TF1 en haleine, cachée sous l’épais déguisement de la licorne. Si, au fil des émissions, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams étaient de plus en plus sûrs que c’était bien la voix de Laurence Boccolini qui les bluffait, elle a toutefois réussi à garder son secret jusqu’au bout.

Depuis, l’animatrice a été beaucoup sollicitée pour parler de cette aventure… et de bien d’autres choses.

Ainsi, dans Télé-Loisirs, elle est revenue sur son état de santé, qui avait nécessité une hospitalisation après sa participation à l’émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là. "Je me remets doucement. J’ai perdu beaucoup de cheveux, mais ils commencent à repousser petit à petit. Je me dis que j’ai de la force et je n’ai aucune envie de me laisser abattre. J’ai vécu une année épouvantable où j’ai failli mourir , a-t-elle confié. Le fait de chanter dans Mask Singer m’a fait énormément de bien et les enquêteurs m’ont dit des choses que j’attendais depuis des années. Cette émission a été une formidable thérapie. "

Atteinte de polyarthrite rhumatoïde - elle l’avait annoncée en mars sur les réseaux sociaux, déplorant de ne plus pouvoir s’adonner à sa passion de l’écriture - c’est à une infection des reins qu’elle a ensuite dû faire face.

Bien décidée à gagner son combat, elle a encore annoncé que, dès janvier, elle enregistrerait une spéciale du Grand concours, avec derrière les pupitres, uniquement des animateurs de TF1.