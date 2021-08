Partie de TF1 pour démarrer un nouveau chapitre de sa carrière sur France Télévisions, Laurence Boccolini pense avoir enfin trouvé sa place. “J’ai toujours été épanouie sur TF1, enfin lorsqu’il y avait l’ancienne direction. Malheureusement, je n’étais pas la tasse de thé de la nouvelle. Du coup, mes derniers moments sur la chaîne étaient plus difficiles. Aujourd’hui, je vis ma vie professionnelle comme j’aurai aimé qu’elle continue sur TF1. Mais je suis ravie d’amorcer ce changement”, explique l’animatrice.

Au cours de ses 30 ans de carrière à la télévision, Laurence Boccolini dit ne pas avoir dû “batailler” pour s’imposer au sein d’une chaîne. “Je n’ai pas ce sentiment-là. On est évidemment tous dépendants des audiences. Il faut donc en tenir compte. Mais je plains la personne qui doit toujours se battre pour garder sa place. Ça doit être fatigant. Je n’ai pas envie de ça. La télévision ne définit pas ma vie. Si ça s’arrête pour moi, tant pis, je ferai autre chose”, déclare-t-elle avant d’ajouter avoir toujours suivi ses convictions lorsqu’il était question de faire des choix. “Je suis là où je suis aujourd’hui parce que j’ai choisi de dire ‘non’à certains moments. J’ai osé dire que je ne présenterai pas d’émission en duo. Je ne vois pourquoi je devais le faire alors que j’avais la possibilité de le faire toute seule. Il y a donc des choses que je n’ai pas accepté de faire parce que je ne voulais pas accepter tout et n’importe quoi. Dans la vie, il faut savoir où on veut aller. J’ai donc choisi une ligne de conduite et je l’ai gardée. Alors, oui, j’aurais pu être financièrement à l’abri si j’avais accepté de faire certaines choses mais je suis contente d’avoir refusé parce que ça ne me correspondait pas. Parfois, il faut aussi accepter que certaines portes se ferment pour que d’autres s’ouvrent. C’est ce qui m’est arrivé quand j’ai quitté France Inter et que l’année suivante, je présentais Le Maillon Faible.”