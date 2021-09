Présent à l'hommage national pour Jean-Paul Belmondo jeudi après-midi aux Invalides à Paris, l'humoriste et imitateur Laurent Gerra a été interpellé à sa sortie de la cérémonie par un jeune journaliste de France Info. Ce dernier lui a demandé d'expliquer quels étaient ses souvenirs avec "le Magnifique", décédé lundi dernier à 88 ans.

"Il était joyeux. Il ne se plaignait jamais Jean-Paul", a alors raconté Laurent Gerra, un sourire ému aux lèvres, au journaliste. "C'était quelqu'un de positif, de farceur... Toujours de bonne humeur, toujours le sourire. La dernière image que je garderai, c'est son sourire". Il a ensuite confié son ressenti sur l'hommage national, et sa tristesse de devoir dire au revoir à Jean-Paul Belmondo. Puis le reporter de France Info lui a alors fait une petite demande, qui a mis l'humoriste mal à l'aise: "Vous savez l'imiter Jean-Paul Belmondo. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite imitation?". "Non, non, non", a directement réagi Laurent Gerra, recadrant son jeune interlocuteur gentiment: "Non, là ce n'est pas le moment. Je n'ai pas le cœur à ça".