Une page se tourne pour Laurent Ruquier. Après 16 années passées à la case du samedi deuxième partie de soirée de France 2 - d'abord avecpuis, à partir de 2020, avec- , l'animateur emblématique du PAF a décidé de tout arrêter. Ce samedi, il fera ses adieux au public d', comme le révèle

L'homme cèdera sa place à Léa Salamé qui l'a rejoint en 2021 en tant que co-présentatrice. Un tandem qui aurait entraîné quelques coups de tonnerre en coulisses. Et, pour cause, chacun travaillait avec son propre producteur. Léa Salamé avec Régis Lamanna-Rodat et Laurent Ruquier avec Philippe Thuillier. Une cohabitation qui n'a pas été des plus simples...

L'animateur ne quitte pas le petit écran pour autant. A la rentrée, il devrait normalement encore incarner Les Grosses Têtes sur France 2, une émission dont il a repris les commandes après le départ de Philippe Bouvard en 2014. Laurent Ruquier aurait également refusé de rejoindre Cyril Hanouna sur C8. "Il ne sera pas chez nous à la rentrée mais on reviendra à la charge la saison d’après. Pareil à la fin du contrat de Michel Drucker", explique le présentateur de Touche pas à mon poste au Parisien.