Ce samedi 8 mai, Laurent Ruquier fête la radio qui célèbre ses 100 ans. Pour l’occasion, l’animateur de France 2 a réussi un joli coup, convier plus d’une vingtaine de voix mythiques des ondes hertziennes pour un numéro spécial d’On est en direct. Elles viennent de toutes les stations françaises et de toutes les époques. Seront de la partie : Marc-Olivier Fogiel, Léa Salamé, Jacques Vendroux, Pascale Clarck, Jean-Jacques Bourdin, Julien Courbet, André Torrent, Georges Lang, Élodie Gossuin ou encore Fred Musa de Planète Rap.

Tout ce beau monde sera réuni pour célébrer une vieille dame qui résiste étonnamment bien au temps qui passe. Car contrairement à ce que proclamaient les Buggles de Trevor Horn au crépuscule des années 70 avec "Video Killed The Radio Star", la vidéo, la télévision et les autres écrans n’ont pas tué la radio.