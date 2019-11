Un week-end dont le présentateur préférerait ne pas se rappeler.





Laurent Ruquier est alors opéré sous anesthésie locale. Il a toutefois trouvé le courage de reprendre le chemin du studio ce lundi 4 novembre pour enregistrer son émission entouré de ses camarades des Grosses têtes. L'homme revêtait toutefois un plâtre qu'il devra conserver pendant six semaines. "J'ai passé un magnifique week-end, entre la disparition de Marie Laforêt et ma chute dans les escaliers", a lancé ironiquement l'animateur. Ce dernier était en effet très proche de la chanteuse et comédienne décédée ce dimanche 3 novembre à l'âge de 80 ans.









Parti en Normandie pour le week-end, l'animateur desa fait une lourde chute dans l'escalier. C'est Laurent Ruquier lui-même qui l'a annoncé ce lundi dans son émission sur RTL. "J'ai hurlé. Je n'osais même pas regarder mon poignet, tellement il était dévié et je hurlais de douleur", a détaillé le présentateur d'. Alertés par les cris de l'animateur, ses voisins sont venus à sa rescousse. Découvrant l'homme à terre dont le chien apeuré lui tournait autour, ils décident immédiatement de l'envoyer à l’hôpital.