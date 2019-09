Le présentateur d'On n'est pas couché a fait le point sur la nouvelle formule de son talk-show, qui a repris le samedi 31 août dernier sur France 2 et qui fait désormais intervenir des chroniqueurs différents chaque semaine.

Une chose est sûre: Aymeric Caron, qui a été chroniqueur entre 2012 et 2014, n'est plus le bienvenu. Laurent Ruquier s'est d'abord montré ouvert à un retour de Léa Salamé sur le plateau: "Ce n’est pas interdit qu’elle vienne une fois. Pourquoi pas. On se parle de temps en temps avec Léa. En tout cas ce serait un plaisir."

Mais quand on évoque le nom d'Aymeric Caron, le présentateur a tout de suite montré sa réticence à une éventuelle participation. "Alors ça j'en suis moins sûr. Il y a des camarades qui ont été plutôt fairplay une fois qu'ils étaient partis de l'émission et d'autre pas. On n'a pas forcément envie de faire revenir quelqu'un qui a bavé sur une émission qui l'a nourri pendant 3 ans".

Pourtant, en juin dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Aymeric Caron disait ceci: "Je ne pourrai pas faire ce que je faisais avant non. Et de toute façon je ne pense pas qu'il me le demanderait. Mais dans le cadre d'une nouvelle formule comme celle-ci, s'il y a des gens qui viennent, pourquoi pas. Je ne suis pas du tout fâché avec Laurent." L'inverse n'est peut-être pas aussi vrai...