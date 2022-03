Toutes les belles histoires ont une fin. Celle qui lie la case du samedi deuxième partie de soirée à Laurent Ruquier depuis 16 longues années devrait s’arrêter d’ici quelques mois, annonce en exclusivité puremédias.com. Soucieux de ne pas faire la saison de trop d’On est en direct (anciennement On n’est pas couché), l’animateur pourrait, en effet, bientôt tirer sa révérence et laisser les commandes du talk-show de France 2 à sa partenaire depuis un an, Léa Salamé.

Ce samedi soir, dans TPMP People, émission dans laquelle il est chroniqueur, Hugo Manos, le compagnon de Laurent Ruquier, a répondu aux curieux qui souhaitaient avoir davantage d’informations sur le sujet. “Il s’entend très bien avec Léa Salamé”, commence-t-il. “Mais, il aime être seul aux commandes. Et c’est un peu compliqué avec le producteur de Léa et tout ça le soûle un petit peu.”

L’influenceur et ancien candidat de Vacances des Anges 2 : Bienvenue chez les Grecs, précise toutefois que Laurent Ruquier “n’a pas de problèmes avec la chaîne” : “Il va continuer à faire les deux autres émissions (Les Enfants de la télé et le prime des Grosses Têtes, ndlr.), mais le samedi soir potentiellement ça peut s’arrêter”, conclut-il en mettant fin aux rumeurs.