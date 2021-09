Luc Gilson propose de revivre les attentats du 11 septembre 2001 à travers les témoignages de Belges.

Tout le monde se souvient de ce qu’il faisait le 11 septembre 2001, jour marqué à jamais par les attentats du World Trade Center à New York. Présentateur de Tout s’explique à l’époque, Luc Gilson se rappelle avoir tout laissé tomber pour regarder les images horribles et hallucinantes à la télévision. "Lorsqu’on a vu le premier avion arriver dans la tour, on pensait à un accident. Au deuxième, on a compris que cela pouvait être un acte terroriste. Là, on a commencé à s’inquiéter. On suivait les infos sur CNN puis on a enchaîné sur RTL-TVI, explique le journaliste qui a directement proposé ses services à la rédaction. J’avais déjà travaillé aux infos avant, donc j’ai proposé mon aide. Pour moi, c’était une évidence. Je suis allé à l’OTAN, qu’on évacuait d’urgence par sécurité, et, j’y suis resté toute la journée. J’ai d’abord été un spectateur de ce qui se passait. Puis, très vite, le journaliste qui est en moi a pris le dessus."

(...)