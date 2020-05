Après son élimination vendredi dernier lors de l'émission “Koh-Lanta”, le candidat le plus controversé de cette édition 2020, Régis, a perdu le contrôle de ses nerfs lors d'un live Instagram organisé dimanche avec Denis Bogniart. Le présentateur a pour habitude de faire un question-réponse avec les éliminés du jeu.

Le moment peut prêter à sourire, surtout lorsque cela vient de Denis Brogniart en personne. Alors que les deux hommes discutent de la finale et des chances des cinq candidats d'aller au bout de l'aventure, le présentateur mythique de Koh-Lanta interrompt subitement Régis dans ses pronostics pour lui faire part de “quelques blagues qui me font marrer de temps en temps” et qui défilent dans les commentaires de ce live Instagram.

Pour exprimer aux nombreux spectateurs ce qui le fait marrer, Denis Brogniart décide d'en balancer une : “Le cinquième roux du carrosse”. Un jeu de mots en rapport avec la pilosité de Régis et ce que certains pouvaient lui reprocher lors de l'aventure, c'est-à-dire son inactivité sur l’île. Une "blague" qui n'a pas vraiment faire rire Régis ! Ce dernier est en effet parti au quart de tour et il est facilement visible de voir sur son visage que, cette blague n'est pas trop à son goût. “Alors celle-là, je l'ai déjà entendue 1000 fois”, fait-il remarquer. "Perso ça ne me fait plus trop rire" fait-il comprendre ensuite.

Denis Brogniart tente alors de justifier pourquoi il s'est permis de lâcher cette petite vanne tout en bafouillant avant de lui donner un conseil. "Contrairement à vous, moi je ne regarde pas les messages, comme ça je suis tranquille.”

“Tu fais bien” répondra Régis du tac au tac, qui retrouve, un peu, le sourire.