Cyril Detaeye accuse Fabien Lecoeuvre de s'être approprié l'une de ses histoires.

Invité dans le 8-9 de VivaCité ce jeudi, Fabien Lecoeuvre, célèbre attaché de presse et auteur du livre "La véritable histoire des chansons de Renaud", a été témoin d'une mini-catastrophe depuis les coulisses de l'émission. "J'avais dans ma poche une pile et une pièce. Leur contact avec un court-circuit et ma poche a pris feu", a expliqué Cyril Detaeye, animateur du 8-9, à l'antenne.

Le soir-même, c'est, cette fois-ci, sur le plateau de Touche pas à mon poste que Fabien Lecoeuvre parlait de son oeuvre. L'occasion pour ce dernier de s'approprier l'histoire de la poche qui prend feu... "Mon pantalon a pris feu ce matin. Vous savez comment j'ai pris feu? J'avais gardé une pile usagée dans mon pantalon. Je suis parti prendre le Thalys pour aller à Bruxelles et en sortant, ça sentait le brûlé, explique Fabien Lecoeuvre à son ami Cyril Hanouna et aux chroniqueurs de TPMP. Je ne savais pas qu'il ne fallait jamais mettre une pile usagée avec des pièces de monnaie."

Il n'a pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour se rendre compte que l'attaché de presse avait menti à l'antenne. Cyril Detaeye, lui-même, en a été averti par un internaute. "Il y a quelque chose qui a été volé à ce 8-9", dit-il amusé ce vendredi matin sur VivaCité avant d'ajouter que la vidéo du 8-9 qui rétablit la vérité tourne déjà sur le Web.