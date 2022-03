Fort de son expérience à The Voice Belgique, il y a près de 10 ans, et à l’Eurovision, où il a représenté la Belgique en 2014, Axel Hirsoux a tenté sa chance à The Voice, la plus belle voix, ce samedi soir. Après une longue période de pandémie, le chanteur carolo avait besoin de remonter sur scène. L’opportunité de se présenter au télécrochet de TF1 ne pouvait donc pas mieux tomber.

Pour se faire remarquer, l’homme de 39 ans a choisi d’interpréter Tout l'univers de Gjon's Tears, représentant de la Suisse à l’Eurovision 2021. "C’est un clin d’oeil à mon passé et à un candidat emblématique qui a marqué l'Eurovision", dit-il. "J’aimais le côté complexe de cette chanson. Elle met très vite en valeur et en très peu de temps. La chanter, c'est également montrer que je ne renie pas mon passé."

Ne voyant aucun coach se retourner, Axel Hirsoux pensait que son aventure française se terminait déjà. Mais, à la dernière seconde, Marc Lavoine a buzzé. "J’étais content. J’ai eu un souffle de soulagement. Je me dis : 'Ca y est, c’est parti !'" .

S’il avait eu le choix, compte tenu de son style vocal, le chanteur se serait plutôt dirigé vers l’équipe de Florent Pagny. Mais ce dernier ne s’est pas retourné. "Marc Lavoine est l’opposé de ce que je suis artistiquement. Ce n’est pas un chanteur à voix. Mais, c’est ce qui m’a plu dans le coaching qu’il a pu m’apporter par la suite. Il m’a donné énormément de conseils et il est très à l’écoute de ses talents", explique Axel Hirsoux qui a donc gagné son ticket pour les Battles, la deuxième épreuve de The Voice, la plus belle voix.