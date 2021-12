Et le voilà qualifié pour la grande finale du Meilleur Pâtissier ! Ce lundi soir, Alexandre, le candidat belge originaire de Charleroi, a gagné son ticket pour la dernière ligne droite, celle qui donnera la possibilité à l’un des candidats encore en lice de soulever le trophée du concours gourmand de RTL-TVI.

Couronne du prince charmant, gâteau "bibidibobidiboo" et pantoufle, le thème de la semaine, à savoir "Cendrillon et la pantoufle de crème", a également réussi à Maud et Aya. Ne sachant pas départager les candidats, Cyril et Mercotte ont exceptionnellement décidé de ne pas donner de tablier bleu cette semaine.

Une élimination "incompréhensible !"

Malheureusement, pour Mohamed, l’aventure s’est terminée au terme de la demi-finale. Son élimination a créé une onde de choc sur les réseaux sociaux. Et, pour cause, le candidat faisait partie des grands favoris de cette dixième saison. " Je défend tjrs LMP mais cette année y’a vraiment des choix que je comprends pas. Le départ de Momo là c’est incompréhensible ! (sic.)" ou encore "Mohamed qui se fait éliminé… C’est décidé je ne regarde plus l’émission", sont le genre de commentaires que l’on peut depuis lire sur Twitter depuis la demi-finale.