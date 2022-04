Habitant de Saint-Nicolas, en région liégeoise, Kristofer est étudiant. Il fait un master en droit. Et du haut de ses 24 ans, ce jeune homme confiant et décontracté fait déjà sensation dans l’émission de Nagui sur France 2. Celui qui apprend les chansons en recopiant les paroles dans des carnets a d’ailleurs une mauvaise habitude : choisir ses titres en fonction des anciennes prestations de maestros qui ont marqué l’émission. De quoi un peu agacer Nagui qui lui fait la réflexion mais est aussi totalement sous son charme. "Ce mec est hilarant et impressionnant", a écrit l’animateur, en postant un selfie avec Kristofer - qui compte déjà une cagnotte de 70 000 euros en seulement 6 victoires - sur son compte Instagram. Son rêve ? Reprendre le piano et le chant. Mais aussi s’inscrire dans une école de musique à Bruxelles. "Ce mec est juste vrai, sans artifice, adorable, attachant, épatant !! On ne veut pas louper une seule émission !", peut-on lire en commentaire au sujet de celui qui est aussi devenu le chouchou du public. "Un candidat comme on les aime et à l’image même de N’oubliez pas les paroles", "Trop attachant ce jeune maestro", "Un plaisir de suivre Kristofer" ; "J’espère qu’il ira loin".

Son anecdote cocasse sur Patrick Bruel

Kristofer a révélé qu’il a rencontré Patrick Bruel dans un endroit insolite. "J’étais petit. On soutient une association avec mon papa, le Télévie, et on est arrivés à Brussels Expo où les artistes se produisaient. J’avais envie de faire pipi et Patrick Bruel faisait pipi aussi. Et mon papa a pris une photo aux toilettes ! Il était très gêné sur la photo !" Son naturel surprend mais séduit les téléspectateurs.