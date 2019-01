Dans cette fiction, inspirée du roman éponyme de Josh Malerman, des créatures envahissent les villes. Elles ont une particularité: les regarder vous fait perdre la tête et mène jusqu'au suicide. Malorie, incarnée par Sandra Bullock, tente de trouver la parade pour échapper, avec ses deux enfants, à ces monstres. Elle décide alors de se bander les yeux, et fait de même avec sa fille et son fils. S'en suivent de nombreuses péripéties et des aventures plus impressionnantes les unes que les autres.

La bande-annonce du film:

Au-delà du succès inattendu du long-métrage, c'est l'ampleur que prend le phénomène dans la vie réelle qui a de quoi surprendre, et inquiéter.

En effet, de nombreuses personnes, Youtubers ou anonymes, adultes ou enfants, s'en inspirent depuis pour tenter l'expérience du "Bird Box Challenge". Le principe: se bander les yeux comme les héros pendant plusieurs heures, voir une journée complète.

Devant la prolifération de ces vidéos sur la toile, Netflix a réagi sur Twitter, invitant à la plus grande prudence. "S'il vous plaît ne vous blessez pas avec ce Bird Box Challenge", peut-on y lire.