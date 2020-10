Aujourd’hui chanteuse, comédienne et maman de 39 ans, l’ex-star du X est une véritable femme d’affaires. Preuve une fois de plus en ayant révélé à Non Stop People le salaire mirobolant qu’elle a touché dans Danse avec les stars en 2019. "C’est le tarif à peu près logique pour tout le monde, se défend celle qui a reçu le même montant que Philippe Candeloro (100 000 euros). Après, vous pouvez avoir 80 000 ou 120 000 euros. Mais j’ai fait six semaines de prime plus quatre semaines avant, donc dix semaines très intenses. Je ne dis pas que ça vaut 100 000 euros, mais je dis que ce n’est pas non plus une petite émission télé. C’est dix semaines de ma vie, loin de ma famille, loin de ma fille, c’est aussi le deal entre nous. Ils venaient chaque semaine sur le prime. Ma fille a eu des paillettes dans les yeux, elle a découvert les plateaux télé."