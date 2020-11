L'interprète de Vanina a expliqué qu'il exigeait d'être payé à chacune de ses apparitions télévisées et le chanteur de 75 ans révèle ses montants pour tout type de programme. "Je regarde quand même à quelle heure c'est, quelle est la production, s'ils peuvent payer, etc., assure Dave. Je pense qu'il y a un minimum syndical, je ne sais pas exactement combien, ça doit être dans les 300 à 400 euros. Quand c'est du prime time, il faut dix fois plus, c'est sûr."

L'artiste précise ses propos. "Je me rends très souvent compte que je n'ai pas demandé assez et que d'autres ont obtenu plus. Très souvent, ils te disent : 'Dis pas aux autres que t'es payé, parce qu'eux ne le sont pas'. Et c'est faux. Ils disent ça à chacun de nous pour qu'on ne parle pas entre nous de combien on a eu." Le célèbre interprète de Du côté de chez Swann insiste sur le fait qu'il ne le fait pas pour l'argent. "Ce n'est pas tellement pour le blé, c’est parce que je veux qu'on me respecte, et ça passe à travers l’argent."