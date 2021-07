Les fuites allaient avaient tendance à se multiplier depuis quelques jours concernant la 11e saison de. Composition du jury, nouveaux mécanismes en place pour le déroulement de l’émission, il ne manquait que le casting. Celui-ci est désormais connu.

C’est Pure Médias qui a dévoilé les noms de douze participants de la nouvelle saison, confirmant les informations en partie révélées par Clément Garin, l’ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste. La pin-up américaine et reine du burlesque Dita von Teese sera bien de la partie, tout comme Bilal Hassani qui avait représenté la France à l’Eurovision en 2019.

Le youtubeur Michou fait également partie de l’aventure, de quoi faire main basse sur un public nettement plus jeune. Une volonté manifeste puisque la jeune chanteuse Wejdene a également dit oui.

Comme lors de chaque saison du programme de TF1, des personnalités du petit écran sont de la partie. Cette année, il s’agira de Lucie Lucas de la série Clem et d’Aurélie Pons d’Ici tout commence. Ajoutons-y Jean-Baptiste Maunier qui s’exprime aussi bien un micro à la main qu’à l’écran. C’est lui qui interprétait Pierre Morhange dans Les choristes. Ainsi que Moussa, ex-aventurier de Koh-Lanta.

Pour compléter le casting, signalons la présence de la youtubeuse et chanteuse Lola Dubini, de l’humoriste Gérémy Crédenville, du Marseillais Tayc et ses dizaines de millions de streams sur Spotify et de la chanteuse Lââm qui avait jusqu’ici toujours décliné la proposition. Elle jugeait qu’elle ne savait pas danser et refusait que l’on voit la cellulite de ses fesses.

Question jury, celui-ci sera composé de l’indétrônable Chris Marques épaulé de Jean-Paul Gaultier et de la danseuse Denitsa Ikonomova qui ne sera donc plus sur le dancefloor. Toujours selon Pure Médias, un ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris doit compléter le banc.

Comme à l’habitude, tout cela doit encore être confirmé par une communication officielle de TF1, de même que la date de mise à l’antenne.