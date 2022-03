La retransmission du spectacle des Enfoirés est toujours une valeur sûre pour TF1. Malgré un concert en huis clos, le spectacle Les Enfoirés à côté de chez vous a été suivi par 9, 24 millions de téléspectateurs français.

Les Enfoirés comptent aujourd’hui 272 artistes bénévoles de tous les horizons (chanteurs, comédiens, sportifs, humoristes, etc.).

Avec 27 années de participation au compteur, Jean-Jacques Goldman n’est plus le recordman des Enfoirés. Patrick Bruel l’a dépassé avec 30 participations à son actif. Les fidèles Michael Jones et Zazie arrivent ensuite avec 28 et 26 participations.

Depuis 1989, 32 spectacles signés "Les Enfoirés" ont vu le jour en France.

Le nombre de chansons interprétées par Les Enfoirés s’élève à 1 459. Parmi elles, 556 ont été chantées en intégralité.

Johnny Hallyday est l’artiste dont les chansons sont le plus chantées lors des spectacles des Enfoirés. En tout, 50 morceaux de la rock star ont été interprétés.

Figure incontestée des Enfoirés, Jean-Jacques Goldman a signé la majorité des chansons interprétées pendant les spectacles de la troupe. Depuis le début, 54 de ses textes ont été chantés.

À la composition toutefois, c’est Michel Berger qui détient le record avec 42 chansons venant rythmer les concerts des Enfoirés.

Les Enfoirés ont rapporté 15,7 millions d’euros aux Restos du Cœur sur l’exercice 2019-2020, grâce aux concerts mais également à la vente de CD et DVD.

Pas moins de 36 artistes participent au spectacle 2022 un air d’Enfoirés enregistré en janvier dernier à Montpellier et retransmis le 4 mars prochain sur TF1.

Mimie Mathy est marraine des Enfoirés depuis 2008. Avant elle, se sont succédé Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman et Muriel Robin.