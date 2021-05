L’Italie sera-t-elle déchue de sa victoire remportée samedi à cause de son chanteur. Il se défend d’avoir jamais pris de la cocaïne.

Samedi soir, le 65e concours Eurovision de la chanson se l’est joué thriller et grand spectacle. Le show proposé par les organisateurs était grandiose, avec l’apparition de plusieurs lauréats des décennies précédentes, dont Lordi et Sandra Kim. Ajoutez à cela un suspense jusqu’à la dernière seconde et tous les ingrédients étaient réunis pour en faire une cuvée totalement exceptionnelle. Ce qui a été le cas grâce au vote du public qui a bouleversé le classement et propulsé l’Italie au sommet pour la troisième fois de son histoire.

Mais la fête a vite viré à la polémique. En cause, une image furtive montrant le groupe de hard rock Maneskin, lauréat avec sa chanson "Zitti E Buoni". Plus précisément son chanteur qui se penche sur la table basse de la Green room, le Salon vert où sont réunis tous les candidats après leur prestation et dans l’attente des résultats. Très rapidement, la Toile s’est emparée de l’affaire et beaucoup ont vu dans l’attitude de Damiano David celle de quelqu’un qui sniffe de la cocaïne. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, la victoire italienne a été éclipsée par ce que l’on appelle le Coke Gate. Avec à la clé, une volonté de voir Maneskin déchu de son titre au profit de la France.