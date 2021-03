A côté du playback de Catherine Lara qui n'est pas passé inaperçu aux oreilles des téléspectateurs sur son tube "Nuit magique" ("ou encore d'une Muriel Robin méconnaissable en effeuilleuse de cabaret grimée en Line Renaud et chantant "Copacabana" (""), la soirée diffusée depuis le Paradis Latin a surtout retenu l'attention pour tout autre chose. Ou quand Emmanuel Macron vole la vedette à Line Renaud.

"Nous t'embrassons Brigitte et moi"



Le Président de la République a fait une apparition surprise dans le Sidaction pour rendre hommage à l'engagement de Line Renaud et expliquer aux Français l’importance de faire un don pour cette cause. "Je voulais te remercier, début ainsi Emmanuel Macron hier soir sur France 2 dans son message. Parce qu’en plus de l’extraordinaire carrière de chanteuse, de meneuse de revue, d’actrice de théâtre, de cinéma, de télévision… Avec beaucoup de générosité, tu as dès le début été de ce combat, tu as accompagné Pierre Berger, tous les bénévoles, les volontaires, les engagés de cette cause. Je voulais te remercier en mon nom propre et au nom de tant et tant pour cet engagement. Merci infiniment de ces 35 années où tu as été marraine, où tu as porté cette cause. Et merci de continuer à le faire au quotidien avec discrétion, avec d’autres engagements parce que je sais que tu ne lâcheras pas ce combat. Merci infiniment Line. Nous t’embrassons Brigitte et moi et, je crois, beaucoup de gens ce soir."

"J’ai cru que c’était en direct et qu’on allait être confiné!”

Une hommage du chef de l'Etat qui a bouleversé la célèbre meneuse de revue de 92 ans. "Merci Monsieur le président, merci Brigitte, a répondu, émue, Line Renaud. Je suis très touchée, très émue, et je vous embrasse tous les deux comme je vous aime."

"Macron qui débarque au Sidaction sur France 2 pile-poil pendant la pub de The Voice et qui finit de parler juste avant que ça reprenne", balance ainsi un spectateur sur Twitter. Sur la Toile, par contre, les nombreuses réactions à cette apparition surprise n'ont laissé personne indifférent. “Le comble Macron au Sidaction, lui qui détruit toute la recherche, c'est scandaleux” ;“Mdr j’met France 2, je tombe sur Macron qui fait un discours, j’ai cru que c’était en direct et qu’on allait être confiné !!” ; “Tu veux passer une bonne soirée et là t’as Macron qui vient faire sa promo !”. Ou encore, certains jugent son message de “Propagande" ; "Macron il dit même des conneries sur le prime du Sidaction. Irrécupérable c'est pas possible"; "Siderant que Mr Le President de notre République fasse un appel aux dons pour le Sidaction et MerciLine: action de la France?"