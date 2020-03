"Pour vous aérer les neurones pendant ce confinement, je vous invite à partager depuis chez moi un savoir par jour", a écrit Jamy Gourmaud -accompagné d'une vidéo depuis son jardin et son atelier où il explique son savoir du jour- sur sa page Facebook. L'ancien co-animateur de la célèbre émission de vulgarisation de France 3, aujourd'hui coanimée par notre Cécile Djunga nationlae- réalise ce projet depuis le début du confinement français ce 17 mars. "Nous sommes éloignés, mais on reste en lien", conclut-il ainsi dans chacune de ses vidéos #ChezJamy. À demain."

Deuxième jour de confinement, Jamy a évoqué son compost de jardin pour la journée mondiale du recyclage. Trucs et astuces à la clé. "L’occasion de vous faire découvrir un autre endroit de mon jardin... secret !"

Enfin, hier, Jamy a fait fort en expliquant comment et pourquoi faut-il se laver les mains. Et le moins qu'on puisse écrire est qu'il n'a pas perdu son savoir faire en matière de vulgarisation de n'importe quel sujet scientifique. Un vrai plaisir à suivre pour ses fans chaque jour. "Aujourd’hui, dans mon jardin, je "passe un savon" au coronavirus !, lance celui qui donne une géniale astuce pour parfaitement se laver les mains. "À demain, et surtout... lavez-vous bien les mains." Rendez-vous donc à nouveau ce soir, vers 18 heures, sur sa page Facebook.