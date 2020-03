Enfermés chez eux, les Belges se tournent davantage vers le petit écran. Les audiences décollent.

Depuis plusieurs jours, la Belgique est à l'arrêt. Les Belges se retrouvent coincés chez eux, confinés, afin de se protéger et d'éviter une plus importante propagation du Covid-19. Force est de constater que dans la situation actuelle, c'est vers leur téléviseur que les gens se tournent. Les chaînes de télévision belge réalisent des chiffres d'audience qui n'avaient plus été rencontrés depuis bien longtemps. Les journaux d'info en tête. Ainsi, l'Edition spéciale du 19 h 30 de la RTBF a rassemblé 1.062.906 téléspectateurs, mardi dernier. Les autres jours, les éditions spéciales du RTL Info ont dominé avec des audiences entre 800.000 et 900.000 téléspectateurs par édition.

Lorsque l'on jette un rapide coup d'oeil aux audiences du jour, la présence majoritaire des émissions d'information est frappante. Outre les bulletins d'information du soir, les Infos de la mi-journée et les émissions traitant du Coronavirus (telles que Questions en prime sur La Une ou encore Coronavirus, la Belgique à l'arrêt sur RTL-TVI) occupent, elles, une bonne partie du haut du classement.

Viennent ensuite les programmes de divertissement telles que Septante et un sur RTL-TVI, Les 12 coups de midi sur TF1 ou encore Affaire Conclue sur La Une.

Des sites d'information également très prisés

À l’instar du boom des audiences de la télévision, les sites d’information, les apps et les players audio et vidéo cartonnent en cette période de confinement. Le pourcentage du nombre d’internautes a bondi de plus de 45 % dans le sud du pays et de près de 60 % dans le nord, entraînant avec lui une explosion du nombre de pages vues. De 65-70 millions par jour, elles sont passées à 75-80 millions à partir du 2 mars pour s’approcher des 100 millions la semaine suivante. Des pics à près de 126 millions et 106 millions ont été enregistrés respectivement le jeudi 12 mars et le dimanche 15 mars.

Le site dh.be a vu sa fréquentation doubler, démontrant qu’il répond aux attentes de ses habitués mais aussi des autres personnes à la recherche d’informations répondant à leurs attentes. Certains jours, la barre du million de visiteurs uniques a été franchie sur notre site et le nombre de pages vues a dépassé les 3,5 millions. Pas question de fanfaronner, bien entendu, mais c'est aussi l'occasion de vous remercier pour votre confiance. Nous tentons d'en être dignes.