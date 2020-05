On connait le Donovan magicien grâce à son émission télévisée en Belgique, mais on connait très peu le Donovan sportif. Pourtant, le sport a toujours eu une place importante dans sa vie. Il nous raconte sa passion pour le sport et nous explique comment il vit ce confinement.





Voilà maintenant plusieurs années que le jeune alsacien de 19 ans fait parler de lui. Reconnu aujourd’hui comme un des magiciens les plus prometteurs de sa génération, il ne cesse d’impressionner les plus grandes stars. De Gad Elmaleh à Angèle en passant par Will Smith et BigFlo & Oli, il a le don de tous les rendre fous.

© DR



A côté de sa passion pour la magie, Donovan pratique énormément de sport tels que la musculation et la course à pied. Ces activités sportives occupent une place importante dans sa vie et l’aident à s’épanouir et à se développer.

« Le sport a pour moi une place hyper importante parce que dès que je ne fais pas de sport, je me sens mou. Il faut que je fasse du sport, c’est devenu une addiction. » explique le magicien.

Il lui tient également à cœur d’utiliser ses réseaux sociaux pour motiver sa communauté au travers de publications. Il a par exemple, en début du confinement, relevé le défi de se lever chaque jour à 5h du matin pour faire du sport dès son réveil. Suivi aujourd’hui par plusieurs centaines de milliers de personnes, il se dit heureux lorsqu’il reçoit des messages de la part de fans le remerciant.

© DR



« J’aime trop motiver les gens. J’aime trop monter les gens vers le haut, leur donner de la force. Et du coup, si je peux le faire à travers mes stories Instagram par rapport aux gens qui me suivent, je le fais avec plaisir, j’aime trop faire ça. Et recevoir des messages des gens qui te disent : « Ouais merci, grâce à toi j’ai commencé le sport, j’ai commencé la magie, grâce à toi je crois en mes rêves. Je reçois ça je me dis waw. » développe Donovan.

Beaucoup de beaux projets tels qu’une tournée en Belgique avec son spectacle, ou encore de nouveaux épisodes de son émission sur RTL TVI sont à venir. Il se dit impatient de pouvoir encore et toujours faire rêver les gens.

