Lundi dernier, Cyril Detaeye abordait le thème des masques dans C’est vous qui le dites ! quand il a reçu un appel téléphonique d’une personne annonçant avoir effectué une commande de 100 000 masques FFP2 en Chine et devant arriver à Liège ce samedi. " Cet homme me dit qu’il vend les masques à 2,60 dollars sans gagner un centime dessus. Il passe par l’émission pour trouver un acheteur. Les autorités et les hôpitaux ne donnent pas suite, dans un premier temps ", explique l’animateur de VivaCité, qui reste néanmoins sur ces gardes. " On a l’obligation d’être prudents. J’ai coupé court à la conversation en disant qu’on allait faire un suivi pour en savoir un peu plus sur ces masques. "

Suite à cette conversation, il a reçu plusieurs messages criant au scandale, dont un assez insultant : " Alors, fier de vous ???? Espèce de pseudo-animateur débile… Vous aviez les cartes en main pour diffuser les masques FFP2 que, entre autres, mon épouse infirmière à domicile attend. Si vous êtes hospitalisé, j’espère qu’on vous reconnaîtra. "

Touché, Cyril Detaeye a décidé de répondre à son détracteur via Facebook. " Tu accueilles un max de monde tous les matins pour commenter la galère dans laquelle nous sommes tous actuellement… et tu reçois ce genre de message. [...] L’équipe a assuré le suivi, différents contacts ont été établis (il s’avère que les certificats sont bien authentiques, NdlR.) . En cette période, prenez soin de vous, restez calme et respectons-nous. Monsieur, je vous souhaite ainsi qu’à votre femme d’aller bien et qu’elle puisse rapidement faire son métier dans les meilleures conditions possibles. Beaucoup de personnes comptent sur elle et tant d’autres. "

" Ce n’est pas le moment de s’insulter les uns les autres, nous a confié Cyril Detaeye. Il n’y avait pas besoin d’être violent. J’ai contacté cette personne en privé pour qu’on s’explique. J’ai compris que c’était une personne très stressée, qui avait peur pour sa femme infirmière. On a reçu énormément d’appels suite à cette conversation et on a appris tout à l’heure qu’un bon de commande avait été signé par le ministre de la Santé de la Communauté germanophone. Celui-ci va redistribuer les masques à ceux qui en ont besoin. "

Le soutien des confrères

Suite au post Facebook de Cyril Detaeye, ils sont nombreux à lui avoir apporté leur soutien, notamment au sein de la profession. " Tu n’es quand même pas surpris, chou. Nous en avons toujours quelques-uns. Ici, le contexte sert d’amplificateur ", lui a écrit Christian de Paepe, animateur radio de Bel RTL. " Cyril… don’t worry. La peur fait dire aux gens n’importe quoi ", lui a glissé Michael Pachen. Animateur sur RTL France, Stéphane Pauwels aussi a réagi : " Oui, tu ne peux éviter… J’étais en radio samedi. Nous nous sommes fait insulter parce qu’on parlait de sports, pour divertir, mais nous n’avions pas le droit… On bossait et surtout on changeait les idées dans ce contexte difficile… Ne pas remettre en doute tes qualités, l’envie de bien faire…" " On a les mêmes à la maison, Cyril. Prends soin de toi ", lui a également adressé Fabrice Collignon, la voix des petits matins de Bel RTL.