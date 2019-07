"On croule sous les contrôles fiscaux, s’insurge l’expert d’Affaire conclue dans le magazine de M6 Story : des vies hors normes. C’est une honte ! La France est un pays de communistes. C’est horrible."

L’acolyte de Julien Cohen, expert sur France 2 envisage même de quitter le pays. "Je peux comprendre les gens qui s’en vont. Et si ça continue comme ça, je dirai à tout le monde ‘Fuck you’ et je vais me casser. Je n’en ai rien à foutre, je dis ce que je pense. Je vais vendre le palais Vivienne, vendre mes collections et je leur ferai tous un bon poing d’honneur. J’en ai ras le bol." Et de conclure : "Je suis apolitique. Je fréquente tout le monde : les gens de droite, les gens de gauche, du milieu… Je n’arrête pas de donner, je suis la personne la plus généreuse du monde, mais il y a un moment où je pète un coup de sang."