Demi-frère et demi-sœur à l’écran, Mélanie Robert et Gary Guénaire sont amoureux dans la vraie vie !

Ceux qui incarnent respectivement Manon Bastide et Théo Estrella dans Un si grand soleil ont officialisé leur relation via un cliché publié sur Instagram sur lequel on les voit échanger un tendre baiser. Une annonce qui a fait sourire Jérémy Banster, leur père dans le feuilleton :"Je le savais… ma fille… mon fils…", écrit celui dont l’épouse, Marie-Gaëlle Cals, joue également dans la série.