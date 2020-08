Exit Pascal Obispo et Lara Fabian, remplacés par Florent Pagny et Vianney. La chanteuse belgo-québécoise n’aurait-elle pas été à la hauteur des attentes de la production ? Elle s’en est expliquée sur Instagram. "Mon aventure The Voice a été un véritable bonheur, une possibilité de faire ce que j’aime peut-être le plus dans mon métier : transmettre et accompagner […]. Je ne pourrai malheureusement pas, cette année, faire partie des coachs et retrouver mon fauteuil rouge. La situation sanitaire étant particulièrement trouble et imprévisible, j’ai pris la décision de rester au Québec afin de ne pas mettre en danger les tournages si la situation que nous traversons devait empirer et m’empêcher de répondre à mes engagements…" Elle a aussi profité de l’occasion pour souhaiter une belle saison à ses successeurs et anciens camarades.