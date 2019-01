Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) estime que la RTBF a signé en 2017 "une belle année en matière de réponses à ses missions de service public".

L'instance de régulation encourage cependant la RTBF "à étendre son offre sportive tant en radio qu'en télévision en mettant davantage l'accent sur les sports pratiqués par les femmes et par les personnes en situation de handicap". "L'éditeur concrétise les obligations spécifiques qui lui sont confiées par contrat de gestion. La RTBF va au-delà et dépasse parfois largement ses obligations sur des matières importantes", comme l'éducation permanente et l'information, relève le CSA dans son bilan sur l'exercice 2017 du service public.

Même constat en ce qui concerne les productions propres, la diffusion d'œuvres européennes ou la visibilité des artistes musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le CSA salue de plus le développement digital de la RTBF, notamment par le biais de la plateforme Auvio, de son offre de webradios et de webséries, de nouveaux formats comme Tarmac (destiné à la culture urbaine) et Vews (offre diffusée en priorité sur les réseaux sociaux et sur le web avant d'être programmée sur La Deux), mais aussi sur le plan technique, avec entre autres la création d'un nouveau studio repensé pour la radio visuelle. "La RTBF apporte des réponses pertinentes et modernes à l'évolution des publics qu'elle est tenue d'atteindre et de leur consommation", note l'instance de régulation.

Petit bémol, bien que la RTBF diffuse beaucoup de sport, le CSA estime que la diversité de la programmation sportive pourrait être améliorée dans le sens d'une couverture élargie des disciplines moins médiatisées. "Les programmes offrant une large place à l'actualité sportive en télévision comme 'Le week-end sportif' concentrent majoritairement leur attention sur les sports les plus populaires (foot, sports moteurs, cyclisme)" pointe le rapport. "Certains sports moins médiatisés sont parfois retransmis, comme le hockey (4h49) et le BMX (52min). Il en va de même en radio où le monitoring relève que certains sports moins médiatisés, tels que la balle-pelote, le snooker ou encore le volley, ont fait l'objet de sujets, mais qui restent abordés très brièvement."

En outre, si la RTBF apporte bien une attention particulière aux sports féminins, "l'objectif doit être de poursuivre et d'accentuer la dynamique engagée en vue d'un meilleur équilibre des genres dans la couverture des sports par la RTBF", relève le bilan.

En ce qui concerne l'offre handisport, le service public régresse en 2017 après une année 2016 "plus fournie en termes d'initiatives pour représenter les sports pratiqués par les personnes en situation de handicap". L'an dernier, aucune retransmission sportive de ce type n'a en effet été diffusée.

De son côté, la RTBF a déclaré s'appliquer à proposer chaque année une offre sportive de plus en plus étoffée que ce soit en matière de handisport, de sport féminin et de sports moins médiatisés, avec la plaforme en ligne Auvio pour compléter la radio et la télévision. En 2017, ont ainsi été diffusés en ligne l'Euro de Natation en petit bassin avec Fanny Lecluyse, un portrait de la judokate Loïs Petit à l'armée, un large reportage sur Nina Derwael avant ses titres de championnes en 2018 ou encore les championnats du monde d'athlétisme avec Nafi Thiam. Des compétitions moins médiatisées comme par exemple les Jeux européens (natation, bmx, aviron,...), la Route du Rhum (départ), le Championnat du monde Urban Bike ( bmx,..),... ont aussi été retransmises sur le portail.

"L'offre sportive sur Auvio ne fait que grandir d'année en année avec des exclusivités de plus en plus prononcées comme la Formule E, la Coupe Davis, le basket belge ou encore les rallyes automobiles", met en avant la RTBF.

"Si la plateforme Auvio offre un beau potentiel pour développer une offre plus spécialisée répondant à des impératifs d'audience et de commercialisation moindre, la popularisation d'une discipline passe encore par les médias traditionnels", juge pour sa part le CSA.