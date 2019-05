Au-delà de la polémique de l’année dernière où le défilé refusait d’engager des modèles plus-size et transgenres ou encore la baisse des audiences (passant de 10 à 3 millions en 6 ans), l’emblématique marque de lingerie souhaite repenser son traditionnel défilé, diffusé depuis près de 20 ans sur la télévision nationale américaine.

Accusé de proposer une vision de la femme dépassée et sexiste, le directeur général de la société mère a pris position. "Dans cet esprit, nous avons décidé de repenser le traditionnel défilé de mode Victoria’s Secret, a annoncé Leslie Wexner. Nous pensons que la télévision nationale n’est plus la solution idéale. La société développera un nouveau type d’événement sur différentes plateformes." Sans toutefois donner plus de précisions…