Des combats, Alix Poisson en a mené plus d’un à travers ses rôles sur les petit et grand écran. La preuve, encore récemment, avec Jacqueline Sauvage : c’était lui ou moi , téléfilm avec Muriel Robin dans lequel elle incarne une avocate chargée de défendre une femme qui a tué son mari parce que ce dernier la battait et menaçait de s’en prendre à ses enfants.

Ce mercredi, dans L’Enfant que je n’attendais pas sur France 2, c’est dans un autre rôle tout aussi poignant que l’on retrouve l’actrice de 40 ans. Celui de Johanna, une femme professionnellement et personnellement épanouie qui va connaître un déni de grossesse. Une nuit, alors qu’elle dort avec son mari, elle accouche seule dans sa salle de bains. Le problème, c’est qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte de neuf mois. Sous le choc, la femme emballe le bébé dans un sac plastique et le jette dans la poubelle extérieure. Heureusement, un des voisins a repéré le nouveau-né à temps, ce qui a permis aux ambulanciers de le sauver.

(...)