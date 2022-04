Bien décidée à renouveler son offre de séries policières, TF1 a décidé d’accorder une retraite bien méritée au capitaine Martin Bernier, campé depuis 2006 par Xavier Deluc. En avril dernier, la chaîne avait annoncé, qu’après avoir retiré Alice Nevers et Profilage de son antenne, elle ne reconduirait pas non plus Section de recherches. La chaîne avait toutefois promis aux fans du feuilleton, attristés par cette décision, des adieux en grande pompe sous la forme d’une "mini" saison 15 de seulement deux épisodes, diffusés sur La Une ce samedi 16 avril, à 21 heures, puis sur TF1, le jeudi 21 avril à 21 h 05.

Le retour des anciens

La série, créée en 2006 par Dominique Lancelot, Steven Bawol et Yann Le Nivet, nous plongeait dans les enquêtes d’une unité spéciale de la gendarmerie nationale française, chargée de résoudre des affaires extrêmement complexes. À la tête de cette unité, le capitaine Martin Bernier, qui après quatorze années de bons et loyaux services, décide de ranger son arme au placard. Xavier Deluc, son interprète, avait exprimé auprès de la chaîne son souhait de voir son personnage mourir… ou partir en retraite au terme de la série. C’est la deuxième option qui l’a finalement emporté auprès des scénaristes, au plus grand bonheur des aficionados du feuilleton policier qui souhaitaient assurément qu’il se conclue sur un "happy end".