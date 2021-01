Le journaliste a été, pendant 40 ans, à la barre de l'une des émissions les plus populaires du petit écran: Thalasssa. Il s'est éteint à 73 ans, "des suites d'une longue maladie".

Tout commence le 27 septembre 1975. C’est Georges Pernoud, cadreur à l’ORTF, qui en a l’idée. Après deux expéditions avec Haroun Tazieff, il prend part, en 1973, à la course à la voile Whitbread. Son voyage qui l’emmène de Portsmouth au Cap est une révélation : entre lui et la mer, la passion ne va faire que grandir.

Son projet de magazine consacré à la grande bleue, sous toutes ses formes, est rapidement accepté et la première émission, d’une durée de trente minutes seulement, est consacrée à Marseille. À l’époque, c’est un mensuel et de Georges Pernoud, on n’entend que la voix off.

Mais en 1980, Thalassa passe en deuxième partie de soirée et devient hebdomadaire. La France se lie alors d’amitié, et pour longtemps, avec cet homme au visage débonnaire, qui parle si bien des océans, de ses beautés et des dangers qui les guettent.

Pendant près d’une décennie, peu à peu, les audiences grossissent, si bien qu’en 1989, le magazine de la mer s’offre la case du prime time, sur France 3.