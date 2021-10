Personne, même les insiders, ne peut décemment affirmer qu’il n’a rien appris. Reste à attendre que la justice fasse son job. Ce qui, apparemment, ne saurait tarder.

"On m’a proposé d’écrire un livre sur ce docu mais j’ai refusé. Je l’aurais appelé 'Gazon pourri'. Je suis tellement écoeuré par ce milieu que j’ai dit non. Il commence d’ailleurs à me rejeter. Je vais le quitter sans me retourner et sans tristesse. Nous n’avons pas tout dit par manque de temps mais aussi parce que nous tenions à être déontologiquement irréprochables."

Aujourd’hui, Thierry commente toujours des matches en direct. Il choisit ses matches, en évite d’autres, ne pas croiser certaines personnes.

"Je n’ai pas eu à proprement parler de menaces en provenance du milieu mais j’ai ressenti des inquiétudes avant la diffusion. Certaines personnes qui ne m'appellent jamais m'ont téléphoné. J’ai reçu quelques courriers…"

Au-delà de l’écoeurement du grand public, même s’il n’aime pas qu’on casse son jouet, la justice travaille dans l’ombre.

"Je suis convaincu qu’elle va aller jusqu’au bout. Il va y avoir des procès et de nouveaux noms vont apparaître. Les sanctions vont être exemplaires. C'est en tout cas la volonté des magistrats. Elles ne seront pas uniquement financières. Cela va faire très mal."