Souvent critiquée par les téléspectateurs, Angélique a été éliminée de l'émission “Koh-Lanta, les 4 terres” vendredi dernier. Sur Instagram, elle en a profité pour répondre à ceux qui ne la ménagent pas depuis le début de l'émission.

A la question "Pas trop dure de se ramasser des insultes par des débiles?”, la femme de 24 ans a répondu par une photo d'elle qui effectue un doigt d'honneur avec comme légende “Avec tout mon amour. Cordialement. Angélique”. Un message assez clair et sans équivoque.

Quelle est l'origine de cette querelle? Les téléspectateurs reprochaient à celle qui tient une pizzeria à Cannes de ne plus faire énormément sur le camp excepté se faire des tresses avec son amie Lola. Cette amitié n'avait d'ailleurs pas plu à tout le monde.

Après ce message, elle avait également posté le soutien d'une abonnée sur le réseau social. "Je suis tellement fière de toi. Tu as gagné plus d’épreuves que certains finalistes. Tu es méritante.” Elle a également répondu à ce message et ce avec plus de retenue... “À partir du moment où tu dors dehors et tu ne manges pas, tout le monde est méritant dans Koh-Lanta.”