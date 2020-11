Prévu du 13 au 17 janvier prochain à Lyon, le spectacle annuel des Enfoirés aura-t-il lieu ? La question se pose en raison de la situation sanitaire en France. Pour l’instant, il est toujours programmé. En atteste le site des Enfoirés.

Cependant, plusieurs voix ont manifesté leur inquiétude ces derniers jours. C’est le cas de Pierre Palmade et Liane Folly qui étaient les invités des ondes françaises de RTL ce week-end. Le premier s’est demandé comment le spectacle pouvait être monté dans les conditions actuelles et s’il pouvait avoir lieu sans public. “Je vois mal ne pas le faire, a-t-il fait savoir. Il faut de l’argent pour nourrir les gens”.

La diffusion du spectacle en télévision, sur TF1, ainsi que les ventes de tickets, de CD et de DVD permettent de rassembler plus de 13 millions d’euros, lit-on sur le site Enfoirés. Soit environ 10 pour cent du budget des Restos du Cœur qui distribuent 136 millions de repas par an. Ne pas bénéficier de cet apport serait un coup très dur pour l’association. Encore plus par les temps qui courent car il ne faut être grand devin pour comprendre que la pandémie, le confinement et toutes les mesures qui l’accompagnent frappent d’abord durement les moins nantis.

Généreuse Liane Folly

Il convient aussi de rappeler que les Enfoirés ne rapportent plus autant qu’à la grande époque. Aujourd’hui, les 13 millions d’euros représentent à peine la moitié de la contribution qu’ils apportaient en 2009, près de 25 millions d’euros ! Il se vend désormais beaucoup moins de CD et DVD sur support physique et la jauge des salles de concert a diminué…

Face à ces inquiétudes, Liane Folly a annoncé faire un geste pour soutenir les Restos. Elle a décidé de leur reverser une partie des recettes du spectacle en ligne qu’elle donnera le 16 décembre à l’occasion de son anniversaire. Voilà qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit qui avait prévalu à leur création par Coluche dans les années 80.