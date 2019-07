" J’ai perdu mon papa il y a un an d’ici, nous confie Terry, originaire de Sars-la-Buissière, et connue du grand public pour sa participation à Qui veut épouser mon fils , La villa des cœurs brisés ou encore Les princes et les princesses de l’amour. On a eu un accident de voiture, j’ai survécu mais pas lui… Mon papa n’était déjà pas très bien mais je n’ai rien compris. J’étais sur mon téléphone, je n’ai donc pas vu ce qu’il s’est passé, mais la voiture est partie… Du coup, on est rentrés dans un fossé et la voiture a été écrasée par plein d’arbres…"

(...)