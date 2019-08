Michel Accas en concert avec ses camarades carolos dont Faloë Brigano et Francine Lambert.

"Les organisateurs du Festival Été Divert et Diverti Scènes m’ont gentiment mis à disposition Le Poche théâtre à Charleroi pour y présenter un concert le dimanche 18 août 2019 à 17 h", se réjouit Michel Acass, le Carolo de The Voice Senior Vlanderen, qui sera accompagné pour l’occasion de camarades carolos amateurs comme Faloë Brigano et Francine Lambert de la comédie musicale Moïse mais aussi et surtout par Lou Driessen, autre finaliste de The Voice Senior Vlanderen. "Ce concert sera caritatif au profit des œuvres sociales du Club Rotary d’Hastière."