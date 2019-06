Football: Belgique/Kazakhstan

20.20

Pas d’Euro ni de Coupe du monde cette année, pas de qualification en Ligue des Nations pour les Diables Rouges. Il n’y aura pas de foot à la TV cet été ? Le raccourci est tentant. Il est pourtant erroné.

Que les amateurs de football se rassurent : ils auront droit à des matches de leur sport préféré cet été. Tour d’horizon.

La Ligue des Nations sur Eleven et RTL Sport. Eleven (demi-finale et finale) et RTL Sport (la finale, ce dimanche 9 juin) se partagent les droits de diffusion de cette nouvelle compétition, à laquelle les Diables Rouges ne participent pas.

La Coupe du monde féminine de football sur TF1. Là non plus, la Belgique n’est pas qualifiée. Mais la France, oui. Et les Françaises, qui font partie des favorites pour l’obtention du titre mondial, seront à suivre sur TF1 durant tout le tournoi, du 7 juin au 7 juillet.

Les qualifications pour l’Euro 2020 sur la RTBF. Les hommes de Roberto Martinez sont engagés dans les qualifications pour l’Euro 2020 et affrontent le Kazakhstan (ce samedi 8 juin) et l’Ecosse (mardi 11 juin) à Bruxelles. Deux rencontres qui sont à suivre en direct sur le RTBF.

L’Euro U21 sur la RTBF. La chaîne publique diffusera également tous les matches des Diablotins à l’Euro U21 à partir du 16 juin. La compétition se déroule en Italie et à Saint-Marin jusqu’au 30 juin.

La Coupe d’Afrique des Nations sur Proximus. En Afrique, l’événement phare de l’été, c’est la Can (du 21 juin au 19 juillet en Egypte). Une vingtaine de joueurs issus du championnat de Belgique y participeront et les rencontres seront diffusées sur Proximus à partir des huitièmes de finale, le 5 juillet prochain.

La Copa America sur PlaySports. L’autre grand événement foot de l’été, c’est la Copa America, avec ses stars mondiales. Si aucun diffuseur francophone n’en a acquis les droits, Telenet l’a fait, en Flandres. Les plus férus pourront donc suivre les exploits de Messi et Neymar sur PlaySports (Telenet).m. J