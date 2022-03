Dix ans après sa dernière diffusion d’un match de l’Europa League, AB3 célèbre le retour du football sur ses antennes. Pour les trois prochaines saisons, la chaîne a, en effet, acquis les droits de diffusion de l’Europa League et de l’Europa C onference League en collaboration avec la RTBF. Les deux diffuseurs se sont répartis, de façon complémentaire, les matchs des deux championnats. La finale de l’Europa Conference League sera l’un des grands rendez-vous que les téléspectateurs seront invités à suivre sur AB3.

Pour le retour du foot en force sur la chaîne, celle-ci mise à nouveau sur le savoir-faire du célèbre commentateur sportif Marc Delire, qui officie déjà sur Proximus TV, Eleven Sport et sur Tipik dans La Tribune. Celui-ci sera accompagné par le consultant Benoît Cheyrou, ancien footballeur professionnel (Auxerre, Lille et Marseille) et actuel consultant pour la Ligue 1 sur Amazon Prime Video. "Nous sommes heureux d’accueillir aux commentaires Marc Delire, visage bien connu des téléspectateurs qui marque son retour sur AB3, et du consultant Benoît Cheyrou, considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de la Ligue 1 en France, déclare Philippe Zrihen, directeur des programmes d’AB3. Nous sommes fiers d’avoir réussi à constituer ce duo inédit de commentateurs, dont le talent sera incontestablement à la hauteur de nos ambitions pour ce rendez-vous événementiel que sont l’Europa League et l’Europa Conference League."

Le 7 avril prochain, c’est la rencontre West Ham - Olympique Lyonnais, quart de finale de l’Europa League, qui ouvrira le bal sur AB3. S’ensuivront les retours, le 14 avril, les demi-finales, les 28 avril et 5 mai, ainsi que la finale de l’Europa Conference League, le 25 mai.