Invité de The Voice van Vlaanderen ce vendredi soir, Duncan Laurence, qui avait participé à The Voice of Holland en 2014, sera aussi en concert au Trix, à Anvers. Par ailleurs, le classement de l’Eurovision 2019 a été revu et corrigé suite à une erreur commise par le jury de la Biélorussie (cfr. dh.be). Dans sa nouvelle version, le représentant français Bilal Hassani est rétrogradé de la 14e à la 16e place.

P.-Y.P.