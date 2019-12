Incroyable précocité! Du haut de ses trois ans, Hugo Molina a séduit le jury et le public espagnol avec ses talents au tambour.

Jamais un participant aussi jeune n'avait remporté le concours télévisé, quel que soit le pays, de Britain's Got Talent à La France a un Incroyable Talent en passant par Belgium's Got Talent.

Après avoir récolté un Golden Buzzer en demi-finale (qui le qualifiait directement pour la finale), le (très) jeune garçon a été plébiscité et remporte un chèque de 25.000 euros. En finale, il a accompagné une chorale sur un air de Noël.

Pour l'anecdote, Hugo dormait déjà au moment de l'annonce du vainqueur en fin d'émission. Il était donc représenté par son père.

En plus de cette victoire, le petit garçon a reçu une autre bonne nouvelle: lui et ses parents se rendront au Vatican après Noël et il aura l'occasion de jouer du tambour devant le pape François.