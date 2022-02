Dimanche dernier, pour la reprise de Mariés au premier regard sur RTL-TVI, deux célibataires, compatibles selon les experts, attiraient tous les regards. Julien, un chauffeur de bus scolaire de 29 ans, et Élodie, une infirmière urgentiste de 32 ans. Très émus losqu'ils ont appris que leur mariage allait avoir lieu, ils se sont tous deux préparés à l'événement avec beaucoup d'enthousiasme. Robe de mariée à la longue traîne pour Elodie, costume sur mesure pour Julien. Ils étaient prêts à faire le grand saut. Enfin presque...

Avant qu'ils ne se rencontrent, il fallait s'assurer que les nombreux tatouages de Julien n'allaient pas être un obstacle car Elodie déteste ça. La grand-mère et la soeur jumelle de cette dernière ont donc eu l'opportunité de s'entretenir quelques minutes avec le jeune homme. Une grande nouveauté de cette cinquième saison. A leur retour, elles expliquent à Elodie ce qu'elles ont vu. A elle maintenant de faire son choix...

Déterminée, Elodie a décidé de tenter sa chance et de se rendre à son mariage. Lorsqu’il la voit débarquer en robe blanche devant le bourgmestre, Julien est plutôt confus. “Je la vois arriver et elle me plaît directement bien mais j’ai une impression de déjà-vu que je ne comprends pas d’où”, déclare celui qui quelques jours plus tôt avait rencontré la copie conforme d'Elodie.

Entre Julien et Élodie, le courant passe rapidement. “Je suis agréablement surpris”, déclare-t-il. De son côté, la jeune femme se dit “sous le charme”. “Je découvre un homme élégant, classe, souriant avec plein de pépites dans les yeux et en même temps, un gars timide, réservé et sensible.”

Sans surprise, ils se sont donc dit “oui”, “avec du cœur”, comme précise Julien qui une fois marié à Élodie décide de se mettre à genoux pour lui faire sa demande en mariage “comme il le faut”, dit-il. Un geste qui a rajouté des étoiles dans les yeux de son épouse et dans ceux des invités, en larmes (de joie).

Si la magie semble avoir opéré, il y a peut-être un “petit bémol”, explique Catherine Solano, sexologue et experte de l’émission. “C’est peut-être dû à ce qu’on appelle une erreur d’attribution. Ils ont ressenti un très fort sentiment positif en voyant l’autre qui était peut-être aussi un soulagement. Et celui-là peut être interprété par le cerveau comme un sentiment amoureux”, explique-t-elle avant de conclure qu’“il faut peut-être attendre et voir ce qu’il va se passer par la suite”.