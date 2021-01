Le Grand Cactus a beau être une émission à l'humour fort belgo-belge, le format n'a de cesse de séduire nos voisins français. En plus de faire des cartons d'audience en Belgique (le dernier numéro a rassemblé plus de 307.000 téléspectateurs soit 22 % de part de marché le 17 décembre dernier), les vidéos des séquences de Kody -notamment- font le tour du web dans les pays de la francophonie. " Je me souviens que lors d'un voyage en Martinique, nous confessait récemment Kody, le douanier m'avait reconnu et voulait prendre une photo avec moi. Depuis que le Grand Cactus est visible sur Youtube, on a des fans de partout. En Afrique, en Nouvelle-Calédonie, en France, en Suisse et j'en passe. C'est dingue!" Et le comédien de rajouter que " la moitié des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux sont des Français."

"Des Français sont venus voir l'émission il y 6 mois mais ils ne sont jamais revenus"



Ce serait extraordinaire!, confesse Jérôme de Warzée. On en avait déjà parlé il y a six mois mais bon, il n'y a toujours rien de concret. Europe 1 fait un peu des parallèles car Kody et Alex Vizorek viennent de lancer leur M.U.G. sur M6." "Il y a a pas mal de points communs avec le Grand Cactus, d'où cette confusion, précise Marie Iker, productrice de ce programme de divertissement de la RTBF. Il est vrai que des Français sont venus voir le Grand Cactus il y a plusieurs mois mais il ne sont jamais revenus depuis." Il ne serait donc pas étonnant que les Français envisagent de réadapter l'émission de Jérôme de Warzée en France. ", confesse Jérôme de Warzée. Dans cette émission , lancée vendredi dernier sur la chaîne privée française, nos deux humoristes jouent en effet à l'interviewer et l'interviewé déguisé.précise Marie Iker, productrice de ce programme de divertissement de la RTBF. Avant que Jérôme de Warzée ne conclue par ces mots, sur le ton de la plaisanterie qu'on lui connait. "Je ne suis pas producteur du programme mais j'espère qu'on fera appel à moi pour qu'on ne transforme pas un jour le Grand Cactus en émission zoophile (sourire)!"