Le Parisien révélait, hier, que Marie Portolano quitte Canal + pour M6 en prenant l'animation d'une version française d'un célèbre talk-show belge. Renseignements pris, l'arrivée de la journaliste sportive ne serait pas encore pour tout de suite mais que le contrat serait bien en cours. Nous pouvons aussi confirmer qu'elle est bien pressentie pour co-présenter une adaptation française du Grand Cactus de la RTBF (diffusé un jeudi sur deux sur Tipik) sur M6.

En effet, comme le dévoilait déjà Europe 1 il y a un mois, la chaîne privée française travaille avec deux humoristes belges -Alex Vizorek et Kody- pour adapter ce show humoristique très populaire chez nous. Des pilotes ont même été tournés il y a deux mois. Et on ne parle pas ici du M.U.G. (magazine d'utilité générale) que le duo présente depuis un mois, aussi sur M6. Mais bien d'une version made in France du Grand Cactus que la chaîne désire lancer prochainement.

Plusieurs castings en cours

Si Marie Portolano ne semble donc pas encore confirmée à 100 % (mais aurait tout de même été préférée à Flavie Flament et Julia Vignali au casting du Grand Cactus), on apprend aussi que notre compatriote Alex Vizorek figure en bonne place pour jouer le rôle de Jérôme de Warzée à la coprésentation de l'émission. L'humoriste belge de France Inter a en effet passé un casting, approuvé par Jérôme de Warzée en personne. M6 continue même en ce moment à caster plusieurs humoristes belges et français pour former l'équipe du talk-show satirique.

Bref, rien d'officiel... même si on peut affirmer que tout s'affaire en coulisses. Ce n'est donc plus qu'une question de temps pour que l'émission d'humour de la RTBF ne débarque sur M6. Avant que... RTL-TVi ne rachète le programme et face alors concurrence au Grand Cactus original?