Le bourlingueur belge Philippe Lambillon n’est pas fan de l’émission de TF1. Il explique pourquoi.

Tous les téléspectateurs attendent avec impatience le retour de Koh-Lanta ce mardi soir sur TF1… Tous ? Non ! Quelques irréductibles résistent encore et toujours au programme d’aventure, leader des audiences sur TF1. Parmi eux, le Belge Philippe Lambillon, spécialiste invétéré de la survie qui a partagé ses bons plans en la matière pendant plus de trente ans dans Les Carnets du bourlingueur sur la RTBF.

Contacté, le journaliste explique pourquoi il déteste l’émission présentée par Denis Brogniart. "Quand Koh-Lanta a été lancé, il y a 20 ans, je m’y étais intéressé. Mais, j’ai vite compris que ça n’allait pas être ma tasse de thé", dit-il.

Selon l’aventurier, tout serait scénarisé dans le programme. "Vendre de l’aventure comme de la fiction m’a déplu. Parce qu’il faut le dire, Koh-Lanta, c’est d e la fiction, du show, explique-t-il. En tant que réalisateur, on sent bien ce genre de choses. Je vois plus cette émission comme une sorte de compétition et une bataille de testostérones. C’est à celui qui sera le plus fort. Il y a sûrement une part d’improvisation mais quand on a des délais aussi courts et un budget à respecter, on doit avoir une ligne de conduite, on ne peut pas se permettre d’improviser à ce point-là."