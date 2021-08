En effet, AB3 a conclu un contrat de sous-licence avec la RTBF pour la diffusion de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pour les saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Soit les trois prochaines années ?

Les droits de diffusion des deux compétitions ont été répartis de façon très précise entre les deux diffuseurs. Dans le détail, AB3 diffusera un match des quarts de finale et de demi-finale de l'UEFA Ligue Europa, l’une des plus prestigieuses compétitions de football en Europe. AB3 diffusera également la finale de l'UEFA Ligue Europa Conference à moins qu’un club belge n’atteigne ce stade de la compétition auquel cas la RTBF récupèrera les droits de diffusion de cette rencontre. En contrepartie, AB3 pourrait alors diffuser la finale de l’UEFA Ligue Europa.

"AB3 se réjouit d’être le co-diffuseur officiel de l’UEFA Ligue Europa et de l’UEFA Ligue Europa Conference pour les trois prochaines années et d’offrir à ses téléspectateurs plusieurs matchs premium de cette compétition prestigieuse ainsi que la finale de la nouvelle Ligue Europa Conference. Nous travaillons actuellement à monter une équipe inédite de commentateurs et de consultants reconnus qui soit à la hauteur de nos ambitions pour ce rendez-vous événementiel qui vient renforcer l’offre éditoriale de la chaîne ", s’enthousiasme Philippe Zrihen, directeur des programmes d’AB3.

Rendez-vous en avril 2022.