Avant de participer à la nouvelle saison de l’émission de TF1, il a participé à celle annulée en 2018.

Après Maude l’an dernier, c’est Pholien, kiné liégeois, qui portera - haut, on l’espère ! - les couleurs de la Belgique lors de la nouvelle saison de Koh-Lanta attendue à partir du 21 février sur TF1. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Alexia Laroche-Joubert, la présidente d’Adventure Line Productions, société qui produit le programme, a révélé que le Belge s’est déjà frotté au jeu d’aventure. C’était en 2018, à l’occasion de la 19e saison, celle qui fut annulée en raison d’une agression sexuelle présumée.

À l’instar de Sam, candidat français de 20 ans, Pholien se voit offrir une seconde chance de participer au jeu animé par Denis Brogniart. À l’époque, ils avaient tous les deux vécu pendant cinq jours sur l’une des îles désertiques sur lesquelles échouent les équipes en compétition.

Ils sont donc deux à se voir offrir une seconde chance de vivre la grande aventure mais d’autres devraient suivre lors des prochaines éditions. C’est ce qu’a déclaré Alexia Laroche-Joubert : "Nous nous étions engagés à les recevoir et à se dire que c’était possible de les dispatcher sur de futures saisons. On tient notre promesse." C’est une bonne nouvelle pour ces candidats malheureux mais aussi pour les fans de l’émission, qui savent désormais qu’elle ne devrait pas disparaître de sitôt.